Große Sorge um Rapid-Legende Antonin Panenka

In Tschechien herrscht große Sorge um eines der größten Fußball-Idole des Landes. Antonin Panenka, der 1976 mit der Nationalmannschaft der Tschechoslowakei den EM-Titel gewinnen konnte, wurde am Mittwoch in ein Prager Spital eingeliefert. Der 71-Jährige befindet sich auf der Intensivstation, wie sein Stammverein Bohemians Prag bekannt gab, ist Panenka an Covid-19 erkrankt und muss künstlich beatmet werden.