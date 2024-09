0:0 in Tirol: Salzburg erschreckt durch seine Harmlosigkeit

Wenn ein Klub wie die WSG Tirol seine Spiele praktisch immer vor leeren Rängen bestreiten muss und so gar keinen Heimvorteil genießt, dann muss man zu kreativen Lösungen greifen: Für das Match gegen Salzburg wurden an jugendliche Besucher Tröten verteilt, die einen widerwärtigen Radau machten und einem durch Mark und Bein gingen.

Die 0:3-Klatsche am Mittwoch gegen Sparta Prag in der Champions League hat bei den Salzburgern Wirkung gezeigt. Es war erschreckend, wie harm- und hilflos sich der Vizemeister gegen einen biederen Gegner wie WSG Tirol präsentierte. Wie schon beim 0:3 in Prag hatte die Legionärstruppe – mit Baidoo stand nur ein Österreicher in der Startelf – zwar ständig den Ball, wusste aber nichts damit anzufangen. Die Salzburger schoben die Kugel und Verantwortung weiter, ein Distanzschuss von Gloukh war die einzige nennenswerte Aktion in den ersten 45 Minuten.