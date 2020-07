Wiener Derby: Rapid als Favorit nach Favoriten

Bei Rapid wird nach dem 1:0 gegen Altach mit einer verstärkten B-Elf wieder "zurückrotiert". Steffen Hofmann scherzt zwar vor seinem schon 450. Pflichtspiel für Rapid: "Es ist momentan schön, unserem Spiel von der Bank aus zuzusehen. Noch schöner ist es, wenn mich dann der Trainer auch noch eintauscht." Doch Trainer Zoran Barisic gibt seinem Kapitän eine Startplatz-Garantie: "Der Steff wird voll fit und frisch einlaufen. So wie es geplant war."

Weil die Alternativspieler am Mittwoch voll überzeugt haben, plagen Barisic – im Vergleich zu seinem Kollegen Baumgartner – Luxussorgen: "Die Aufstellung wurde mir noch schwerer gemacht." So darf Philipp Schobesberger hoffen (statt Louis Schaub) in der Startelf zu bleiben. Selbst die Plätze auf der Ersatzbank sind hart umkämpft. "Wenn dann wer sogar grundlos auf die Tribüne muss, tut mir das weh."