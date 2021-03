Überraschungsteam WSG Tirol: Der Aufstieg des Absteigers

In den nervenaufreibenden Sekunden des Wartens auf den Schlusspfiff in Hartberg unternahm Thomas Silberberger für sich noch einmal eine Zeitreise in die Vergangenheit. Und der Trainer von WSG Tirol dachte zurück an den 4. Juli 2020, als für ihn eine Welt zusammenbrach. Das 0:0 gegen Admira besiegelte damals den Abstieg des Aufsteigers und versetzte den gesamten Verein, vor allem aber Trainer Silberberger in Schockstarre. „Ich hätte mich mit meinem Gipshaxn am liebsten von der Europabrücke gestürzt. Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben.“