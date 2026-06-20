Das schwierige Projekt Wiederaufstieg: Blau-Weiß Linz geht ins Risiko

Jahr für Jahr versuchen die Bundesliga-Absteiger , schnell in der 2. Liga Fuß zu fassen und wenn möglich gleich wieder aufzusteigen. Gelungen ist das in diesem Jahrtausend aber noch keinem Verein.

Auch Ried und Lustenau benötigten eine längere Anlaufphase, bevor es wieder nach oben gegangen ist.

In den 90er-Jahren hatte der FC Linz damit Erfolg. Wahrscheinliche Konkurrenten sind der ambitionierte Regionalliga-Meister Wacker Innsbruck, Vizemeister SKN St. Pölten, Vienna und vielleicht auch wieder die Admira.

Blau-Weiß hat sich entschieden, an Cheftrainer Köllner und Sportchef Schößwendter festzuhalten. Aus Hartberg kam Videoanalyst und Scout Zoccola.

Basteln am Kader

Seither wird am Kader gebastelt. Den Anfang machten der Sechser Karim Conte (Wels) und Linksverteidiger Felix Ruschke (Rostock). Für die Offensive kommen Nico Grimbs (Schweinfurt) und Filip Ristanic (Admira).