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Fußball-WM 2026

Iran gegen Neuseeland live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe G der Fußball-WM 2026 treffen in der Nacht auf Dienstag um 3 Uhr (live ServusTV) Iran und Neuseeland aufeinander.
16.06.2026, 02:30

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Der Krieg im Nahen Osten hatte auch Auswirkungen auf die Fußball-WM 2026. Monatelang war unklar, inwieweit der Iran an der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen wird.

Der erste Gegner in der Gruppe G ist Neuseeland. Anpfiff ist um 3 Uhr (live ServusTV).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das Los Angeles Stadium in Inglewood (USA).

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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Fußball-WM Iran Neuseeland
kurier.at, pres  | 

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