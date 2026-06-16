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Iran gegen Neuseeland live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe G der Fußball-WM 2026 treffen in der Nacht auf Dienstag um 3 Uhr (live ServusTV) Iran und Neuseeland aufeinander.
Der Krieg im Nahen Osten hatte auch Auswirkungen auf die Fußball-WM 2026. Monatelang war unklar, inwieweit der Iran an der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen wird.
Der erste Gegner in der Gruppe G ist Neuseeland. Anpfiff ist um 3 Uhr (live ServusTV).
Austragungsort ist das Los Angeles Stadium in Inglewood (USA).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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