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Fußball

Das Best-of-Bundesliga ohne Verein: Qualität ja, Vertrag nein

Das Team der Vertragslosen: Viele etablierte Bundesliga-Kicker sind noch zu haben. Einige prominente Legionäre könnten zurückkehren.
Alexander Huber
13.07.2026, 19:00

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Lukas Grgic (l.) und Matthäus Taferner

Der prominenteste Neuzugang ist Tin Plavotic. Nach längeren Gesprächen mit dem Innenverteidiger entschied sich die Austria, den Vertrag mit dem 29-Jährigen nicht zu verlängern und stattdessen den Nigerianer Ibrahim Buhari zu verpflichten.

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Neben Plavotic finden sich heuer ungewöhnlich viele etablierte Bundesliga-Spieler auf der Liste der Vereinslosen.

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Von der WSG ist sogar das gesamte (gut spielende) Zentrum zu haben: Der bisherige Kapitän Valentino Müller, 27, und Dauerläufer Matthäus Taferner, 25.

Grgic mit Auslandsplänen 

Ins Ausland tendiert Lukas Grgic, 30. Ein vorbereiteter Deal des Ex-Rapidlers scheiterte doch noch, am kurzfristigen Ausstieg eines Investors.

Aktuell gibt es Gespräche mit mehreren interessierten Vereinen.

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Zurück bei der Familie in England, aber ebenfalls noch ohne Verein ist der 34-jährige Andreas Weimann.

Als Cupheld in Wolfsberg in Erinnerung bleiben wird Finaltorschütze Angelo Gattermayer. Vertrag wollte der WAC dem 24-jährigen Angreifer aber keinen mehr geben.

Nach neun Jahren Bundesliga und dem Aus in Altach ist Sandro Ingolitsch, 29, auf Vereinssuche. Der Bruder des Sturm-Trainers Fabio ist ebenso an der rechten Flanke gut aufgehoben wie (bisher bei der WSG) Lukas Sulzbacher, 26.

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Rückkehr der Legionäre 

Heimkommen könnten einige Legionäre. Thomas Murg, 31, hatte bei PAOK einen Millionenvertrag, aber am Ende in Saloniki keinen Auftrag.

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Thomas Murg (r.) im Europacup

Andreas Kuen, 31, war zuletzt in Australien bei Melbourne.

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Linksverteidiger Manuel Pfeifer, 26, erlebte in München den Absturz von 1860 mit. Nikola Dovedan kostete Nürnberg einst 2,5 Millionen, zuletzt stürmte der 32-Jährige für Iraklis.

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