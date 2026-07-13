Bei der WM, aber ohne Vertrag: Stars auf der Liste der Vereinslosen

John Stones lässt sich nicht stressen. Zuerst spielt der Verteidiger die WM zu Ende, dann geht es um den neuen Arbeitgeber. Der Engländer könnte auch am Mittwoch im Semifinale gegen die Argentinier auf dem Rasen stehen – wie es nach dem Urlaub weitergeht, ist für den 32-Jährigen aber noch offen.

Der Vertrag von Stones bei Manchester City ist zu Ende, Juventus Turin zählt – wie so oft bei routinierten Stars – zu den Interessenten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/RICHARD PELHAM

John Stones ist der bei der WM erfolgreichste vereinslose Spieler. Die Liste der WM-Starter ohne Vertrag ist heuer auffallend lang. Angeführt wird sie von Ägyptens Superstar Mo Salah. Die Liverpool-Legende könnte bald wieder in den USA landen, Kansas City bemüht sich sehr um den 34-jährigen Stürmer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Alyssa Pointer

Goretzka ohne Eigenwerbung Mehr Werbung auf der großen Bühne machen wollte Leon Goretzka, 31. Auch der Mittelfeldspieler konnte das peinliche DFB-Out gegen Paraguay nicht verhindern, davor war bereits das Aus bei den Bayern zu verkraften. Stärker wirkte Casemiro, der für Brasilien traf. Aber auch der 34-jährige Stratege ist nach dem Abschied von Manchester United noch zu haben. Abseits der WM war die Vereinssuche für einige Promis noch nicht zufriedenstellend: Dusan Vlahovic (Juventus), Julian Brandt (Dortmund), Jadon Sancho (Manchester United) – sie alle sind im besten Fußballeralter, aber nicht unter Vertrag.

Drei ÖFB-Kicker ohne Vertrag Beim ÖFB ist die Gruppe der Ungebundenen sogar während der WM von zwei auf drei Teamkicker angewachsen: Florian Grillitsch löste im Juni seinen Vertrag bei Braga auf. David Alaba zeigte zumindest, dass er wieder mehrere Partien in kurzer Zeit bestreiten kann. Bei Real gab es für den 34-Jährigen keine regelmäßigen Einsätze mehr. Ein Karriereherbst von Alaba abseits von Europa ist weiterhin ein Thema. Ob es sich Xaver Schlager noch verbessern kann? Der 28-jährige Dauerläufer ließ den Vertrag bei Champions-League-Starter Leipzig bewusst auslaufen, präsentierte sich in den USA aber nicht in Bestform.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Phil Noble

Bei Gernot Trauner erfolgte das Comeback bei Feyenoord zu spät, um noch in den WM-Kader zu rutschen. Ohne seine lange Verletzungsliste wäre der 34-Jährige längst verpflichtet.