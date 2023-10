Sturz von der Spitze für Salzburg "kein großes Malheur"

Mit ein bisschen Abstand sprach aber auch Karweina von Zufriedenheit in Zusammenhang mit dem Remis. „Wir hätten aufgrund der Chancen gewinnen können, aber es ist okay so. Vor dem Spiel hätten wir es so unterschrieben.“ Der 24-jährige Stürmer war ein ständiger Gefahrenherd und trotz fehlendem Tor die herausragende Figur am Platz.

Dort hatten die Klagenfurter zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Aufgrund der „wenig erfreulichen“ ersten 30 Minuten hatte Pacult zur Pause „klare Worte“ an sein Team gerichtet. „Da war keine Bereitschaft da, keine Sicherheit, keine Aggressivität und die Salzburger Tore haben wir auch noch gut vorbereitet“, gab der Wiener preis. Danach habe es sein Team dann „gut“ gemacht.