Der Meister sieht Rot: Zehn Salzburger stürzen von der Liga-Spitze

Trainer Gerhard Struber musste krank zu Hause bleiben, sah im Fernsehen aber genau wie seine Vertreter Koch/Hauser auf der Bank eine turbulente Partie seiner Salzburger in Klagenfurt. Alleine vor der Pause waren es zwei Tore seiner Mannschaft, drei der Kärntner, von denen jedoch nur eines zählte und ein Platzverweis. Am Ende musste sich der Favorit mit einem 2:2 begnügen und Sturm in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

