Sturm Graz dreht Spiel beim WAC, später LASK-Sieg gegen Altach

SCHAUPLATZ WOLFSBERG

Die Klasse einer Mannschaft zeigt sich dann, wenn es einmal nicht nach Wunsch läuft. 45 Minuten lang deutete beim Gastspiel in Wolfsberg alles auf die erste Saisonniederlage des SK Sturm hin. Nach dem 1:0-Erfolg am Donnerstag in der Europa League in Polen wirkten die Grazer schwerfällig und ließen die bekannte Offensivpower vermissen.