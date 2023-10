Erleichterung bei Rapid nach 5:0 in Lustenau

2022/23 hatte es im direkten Duell in Wien (1:1) und Lustenau (3:3) keinen Sieger gegeben. Diesmal war schnell klar, dass es keine Punkteteilung geben wird. „Wir haben aus der letzten Saison gewusst, dass es in Lustenau schwierig sein kann, wir haben sie aber nie aufkommen lassen und viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, erläuterte Barisic.

Er sah trotz des „großen Drucks“ im Vorfeld eine „griffige, gierige und spielfreudige“ Mannschaft. Die glänzte im Gegensatz zu den vergangenen Wochen auch mit der nötigen Effizienz.

Blitz-Doppelpack

Bestes Beispiel war Marco Grüll, der mit einem Blitz-Doppelpack (10./Elfmeter, 13.) die Partie früh in die richtigen Bahnen lenkte. „Die Tore sind sehr wichtig für mich. Es ist in der letzten Zeit nicht immer alles vor dem Tor einfach gegangen, aber heute hat es funktioniert. So soll es weitergehen“, meinte der ÖFB-Teamspieler. Erstmals traf er im Rapid-Dress in der Liga doppelt, zwei Treffer in einer Partie waren ihm sonst nur beim ÖFB-Cup-7:0 gegen Donaufeld am 23. Juli gelungen.