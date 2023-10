5:0 - Rapid feiert in der Bundesliga ein Schützenfest gegen Lustenau

Am 20. August hatte Rapid zuletzt in der Bundesliga gewonnen – mit 5:0 bei BW Linz. Nach unzähligen vergebenen Chancen und viel Frust gab es in Lustenau wieder ein Schützenfest.

Mit einem 5:0 verabschieden sich die Hütteldorfer entspannter in die Länderspielpause als die Vorarlberger. Trainer Mader wartet weiter auf den ersten Punkt im bald abgerissenen Reichshofstadion.

Rapid-Trainer Barisic hatte mit Kerschbaum für Oswald wie angekündigt mehr Erfahrung in die Startelf gebracht. Auffällig war das forcierte Pressing zu Spielbeginn. Das 0:1 fiel nach VAR-Intervention. Anderson hatte Seidl gefoult, Marco Grüll verwertete den Elfmeter zu seinem tatsächlich ersten Ligator (10.).