Acht Punkte Vorsprung: Der GAK stürmt Richtung Bundesliga

Wer und was soll den GAK in dieser Saison auf dem Weg in die Bundesliga noch stoppen? Die Grazer eilen mit Riesenschritten dem Aufstieg und der Rückkehr in die Erstklassigkeit entgegen. Mit einem 1:0-Heimerfolg im Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger Schwarz-Weiß Bregenz baute der GAK in Liga II die Führung auf acht Punkte aus. SKN St.Pölten liegt gar bereits elf Zähler zurück.