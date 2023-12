Das kolportierte Interesse des deutschen Zweitligisten Kaiserslautern an Austria-Wien-Coach Michael Wimmer ist am Donnerstag überraschend und eisig über den Verteilerkreis gefegt. Einen Tag später versuchten die "Veilchen", der Gerüchteküche den Stecker zu ziehen. Wimmer sagte auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel gegen den LASK am Sonntag (17 Uhr), aus der Pfalz habe ihn niemand angerufen. "Es zählt nur der LASK. Über alles andere gibt es nichts zu erzählen."

