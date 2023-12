Aufgrund der massiven Schneefälle und der Nichtbespielbarkeit der Plätze am Wochenende finden die Duelle Austria Klagenfurt gegen den TSV Hartberg am Montag (19 Uhr) sowie WSG Tirol gegen Rapid und SCR Altach gegen Austria Lustenau jeweils am Dienstag um 19 Uhr statt.

SCHAUPLATZ SALZBURG

Red Bull Salzburg bleibt im Kampf um den "Winterkönig" in der Bundesliga in der Pole Position. Der Serienmeister setzte sich in einer aufgrund der starken Schneefälle von Samstag auf Sonntag verlegten Partie der 16. Runde in Wals-Siezenheim gegen den WAC knapp mit 1:0 (1:0) durch.