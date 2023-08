Siege für die Austria und Salzburg, Last-Minute-Drama in Linz

Standard als Dosenöffner

Der Seitenwechsel änderte nichts am Bild: Die Tiroler blieben nach vorne erschreckend schwach, standen hinten jedoch stabil. Salzburg spielte gefällig, nur der letzte Pass wollte nicht ankommen. Also musste eine Standardsituation als Dosenöffner her: Kjaergaards Corner kam perfekt Richtung kurze Ecke und Konate vollendete per Kopf zum 1:0 (57.). Die längst fällige Führung war da, was auch Debütant Struber an der Seitenlinie freute.