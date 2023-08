Barisic nach Rapid-Kantersieg: "Lassen wir die Kirche im Dorf"

Nach dem dominanten 4:0-Sieg gegen den SCR Altach war die Freude bei Zoran Barisic zwar groß, der Rapid-Trainer trat aber direkt auf die Euphoriebremse. „Lassen wir die Kirche im Dorf, bleiben wir bescheiden und mit beiden Beinen am Boden“, sagte Barisic am Samstag nach dem lockeren Triumph gegen die Vorarlberger in der Fußball-Bundesliga.

Mit dem ersten Ligasieg im zweiten Spiel im RĂŒcken betreten die HĂŒtteldorfer nun mit reichlich Selbstvertrauen die internationale BĂŒhne. Dort geht es am Donnerstag (21.00 Uhr) im Hinspiel der dritten Conference-League-Qualifikationsrunde gegen Debrecen aus Ungarn um ein gutes Ergebnis.