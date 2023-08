Traumtor und Heimsieg: Sturm Graz jubelt auch gegen den LASK

Von Beginn an waren die Hausherren am Drücker. Der LASK attackierte erst in der eigenen Hälfte, wollte hinten dicht machen. Was aber nicht immer gelang. In der 27. Minute war es dann soweit: Ein Befreiungsschlag des LASK geriet zu kurz und landete genau vor den Beinen von Tomi Horvat. Der traf mit einem sehenswerten Schuss aus gut 25 Metern genau ins Kreuzeck.