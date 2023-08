Hochwasser in Kärnten: Liga-Duell Klagenfurt gegen WAC abgesagt

Die starken Regenfälle im Süden Österreichs haben nun auch Auswirkungen auf die heimische Fußball-Bundesliga. Von Donnerstag bis Samstag regnete es in Teilen Kärntens stellenweise über 200 Liter pro Quadratmeter und damit in nur 48 Stunden deutlich mehr als in einem durchschnittlichen gesamten August.

➤ Mehr lesen: Zum KURIER-Liveticker zu den Unwettern