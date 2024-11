Bundesliga: So steht es beim Schlager Sturm Graz gegen Rapid

Tabellenführer Sturm Graz gegen Verfolger Rapid - in der Bundesliga treffen am Samstag die beiden stärksten Teams aufeinander. Können sich die Steirer in der Tabelle weiter absetzen? Und wie hat Rapid die Blamage im Cup gegen Stripfing verkraftet? Trainer Robert Klauß setzt jedenfalls wieder auf seine A-Formation.