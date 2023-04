Liga-Schlager live: So steht es bei Rapid gegen Red Bull Salzburg

Barisic ließ sich bei seinen Personal-Planspielen naturgemĂ€ĂŸ nicht in die Karten blicken. "Es ist wichtig, dass wir uns auf das nĂ€chste Match konzentrieren", sagte der Wiener in diesem Zusammenhang. Als Generalprobe fĂŒr das Match in Klagenfurt sei die Partie gegen Salzburg nicht zu werten. "Ich sehe es als wichtiges Meisterschaftsspiel, das wir gewinnen wollen. Salzburg ist stark, doch in einem Spiel ist alles möglich", betonte Barisic.