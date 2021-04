„Wir waren nicht zufrieden, müssen schauen, dass wir wieder in den Rhythmus kommen“, sagte Trainer Jesse Marsch, der hofft, dass es so sein wird, wie es schon oft war: „Das Spiel war eine wichtige Lektion. In der Vergangenheit haben wir schnell aus Lektionen gelernt. Das ist wieder das Ziel“, meinte der US-Amerikaner, der wohl anders als in Tirol seine nominell stärkste Mannschaft aufbieten wird.

Schauplatz Graz

Fünf Spiele in Folge hat der LASK zuletzt gegen Sturm gewonnen. Wird die Erfolgsserie auch in den beiden kommenden Partien (am Mittwoch gibt es ein Wiedersehen in Pasching) prolongiert, werden die Linzer die Saison wohl zumindest als Tabellendritter abschließen.