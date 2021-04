"Die dubiosen Deals des Jürgen W." So lautet die Cover-Story der am Donnerstag erschienen Ausgabe des Magazins News. Hinter Jürgen W. steckt Jürgen Werner, seines Zeichen Vizepräsident des österreichischen Fußball-Bundesligisten LASK. Dem 59-Jährigen werden illegale Machenschaften vorgeworfen, er soll sich mit unerlaubten Transfergeschäften bereichert haben.

Laut News habe der ehemalige Spielerberater mit einer Investment-Firma Transferrechte an Spielern erworben und dadurch mutmaßlich gegen das Verbot der "Third Party Ownership" verstoßen. Vor fast genau sechs Jahren hat die FIFA untersagt, dass die Transferrechte an einem Spieler von Dritten erworben werden dürfen.