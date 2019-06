Bundesliga-Reform: Warum früher nicht alles besser war

Recht bekamen die Reformmotoren auch bei der dringend empfohlenen Punktehalbierung. Okay, Salzburg war dennoch nicht zu stoppen. Aber so hat es zumindest noch ein Spiel gegeben, bei dem die Spannung groß war: Der LASK wäre mit einem Heimsieg gegen Salzburg in Runde 24 nur noch einen Zähler hinten gewesen. Ohne Punktehalbierung wären es damals schon neun Punkte gewesen – also: fad!