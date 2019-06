0:1 gegen Rapid: Sturm zittert sich zum Europacup-Ticket

Der weiter umstrittene Sturm-Coach Roman Mählich brachte wie erwartet Jakob Jantscher, nachdem der Ex-Teamspieler in Hütteldorf für die Wende gesorgte hatte. Weil Dario Maresic erkrankt ist und (der vom Play-off offensichtlich überraschte) Anastasios Avlonitis in Griechenland geheiratet hat, musste Edeljoker Markus Lackner in der Innenverteidigung aushelfen.

Didi Kühbauer setzte auf Max Hofmann statt Mario Sonnleitner (verletzt) und auf zwei freiwillige Änderungen: Für die müden Christoph Knasmüllner und Philipp Schobesberger kamen Stephan Auer und (mit seinem letzten Einsatz für Rapid) Andrei Ivan. Boli Bolingoli rutschte links um eine Position nach vorne.