Play-off gegen Sturm: Rapids Erinnerung an ein schnelles Tor

Klar ist, dass die Grazer mit dem Vorsprung im Rücken erneut das von Mählich bevorzugte Defensivspiel aufziehen können. Dass die Fans nicht für Heimspiel-Atmosphäre sorgen werden, muss nicht unbedingt ein Nachteil sein: Fünf Partien gingen zuletzt in Graz in Folge verloren.

„Die Heimbilanz ist für das Play-off einerlei. Sturm wird wie in Hütteldorf auf Abwarten spielen. Wir müssen gut und geschickt anpressen“, meint Kühbauer. „Ein schnelles Tor würde uns in die Karten spielen.“

So wie beim letzten Sieg in Graz. Der ist schon lange her: Am 21. Februar 2016 gab es ein 2:0, das 1:0 fiel nach 12 Minuten – drei Tage nach dem 0:6-Debakel in Valencia.