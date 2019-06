Nach Saison-Ende: Das sind Österreichs Europacup-Starter

Sturm Graz hat sich am Sonntag im Play-off gegen Rapid das fünfte und letzte österreichische Ticket für die kommende Fußball-Europacup-Saison gesichert. Ein Überblick über die heimischen Europacup-Starter und darüber, wann sie in der kommenden Saison ins internationale Geschäft einsteigen:

Der Meister spielt erstmals in der Gruppenphase der Champions League. Bei der Auslosung am 29. August in Monaco wird Salzburg in Topf 3 sein. Der Auftakt findet am 17., bzw. 18. September statt.

LASK

Österreichs Vizemeister startet Anfang August in der 3. Runde des sogenannten Nicht-Meister-Weges in die Champions-League-Qualifikation. Sollten die Linzer in dieser ausscheiden, geht es im Herbst in der Gruppenphase der Europa League weiter.