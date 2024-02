Nach 1:1 gegen Sturm: "Darum beneidet halbe deutsche Liga Salzburg"

Unter anderem haben die Salzburger an der Dreierkette in der Abwehr gearbeitet - und die scheint von Tag zu Tag besser zu funktionieren. Vor allem Neuzugang Flavius Daniliuc hat gleich bei seinem ersten Auftritt im Bullen-Dress einen guten Eindruck im Abwehrzentrum hinterlassen.

War seine Mannschaft in der ersten Halbzeit noch "in allen Belangen unterlegen", sah Ilzer nach der Pause eine klare Steigerung. "Mir hat gefallen, wie wir in der zweiten Hälfte reagiert haben. Am Ende haben wir uns den Punkt auch verdient."