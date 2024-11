Heimspiel gegen LASK: Salzburg klammert sich an letzten Strohhalm

Die Zeiten der Salzburger Dominanz sind längst vorbei. Seit Wochen taumelt der kriselnde Ex-Serienmeister durch die Liga, konnte auf nationaler Ebene zuletzt kaum für positive Schlagzeilen sorgen. Der 3:1-Erfolg in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam entpuppte sich mehr als Strohfeuer denn als die erhoffte Initialzündung. Nur wenige Tage später setzte es eine bittere 0:2-Niederlage bei BW Linz. In schwierigen Zeiten sucht man sich oft einen Strohhalm, an den man sich klammern kann - bei den Salzburgern könnte das vor dem Spiel gegen den LASK (17 Uhr/live auf Sky) die Heimstärke sein.

Denn: Salzburg ist trotz Krise zu Hause in der Liga noch immer ungeschlagen in dieser Saison - sogar noch weit darüber hinaus. Saisonübergreifend sind die Salzburger seit 15 Liga-Partien in der Red-Bull-Arena ohne Niederlage (elf Siege, vier Unentschieden). Das letzte Mal ging man im Oktober 2023 als Verlierer vom eigenen Platz - pikanterweise gegen den LASK (0:1). In der laufenden Meisterschaft holten die Salzburger 10 ihrer 18 Punkte in Heimspielen, obwohl sie zu Hause erst vier Mal, auswärts aber schon sieben Mal antraten. Die Partien gegen Hartberg (4. Dezember) und Klagenfurt (14. Dezember) mussten verschoben werden. Im Kalenderjahr 2024 ist Salzburg die einzige Mannschaft, die noch kein Bundesliga-Heimspiel verloren und dabei auch die meisten Tore erzielt hat.

Kann Salzburg diese Heimserien fortsetzen? Oder geht die Talfahrt weiter? In der Länderspielpause musste Trainer Pep Lijnders auf 15 Spieler verzichten. "Acht sind erst seit Donnerstag wieder retour", berichtet der Niederländer. Jammern will er jedoch nicht: "Wir sind es gewohnt, dass wir nur zwei Tage zur Spielvorbereitung haben." Lijnders weiß um die Lage der Salzburger: "Wir haben etliche Dinge zu verbessern, daran arbeiten wir intensiv, und das wollen wir am Samstag auch sehen.“

Tormann Alexander Schlager hat einen klaren Plan, wie gegen seinen Ex-Klub drei Punkte eingefahren werden sollen: "In unserer aktuellen Situation geht es sehr viel darum, Leidenschaft auf den Platz zu bringen, aggressiv aufzutreten und so das Stadion und unsere Fans mitzunehmen." Der nächste Auftritt in der Königsklasse am Dienstag in Leverkusen soll ausgeblendet werden. Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Janis Blaswich (Wade), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und Leandro Morgalla (Oberschenkel).

© APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER / EXPA/REINHARD EISENBAUER Markus Schopp

Für Markus Schopp ist es das erste Spiel gegen Salzburg als LASK-Trainer. "Uns erwartet eine Mannschaft, die darauf aus ist, Punkte gutzumachen", warnt er vor motivierten Salzburgen. „Für uns ist es wichtig, mit der klaren Überzeugung hinzufahren, dort drei Punkte holen zu können. Diese Energie werden wir benötigen.“