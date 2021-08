Salzburg bittet die Wiener Austria zum ungleichen Duell

Überzeugte Trainer

Angst vor einem möglichen Debakel hat Schmid also keine. „Sie spielen sehr dominant“, warnt er, „aber wir haben eine Idee, wie wir dort spielen wollen, um zu bestehen.“ Er ist überzeugt: „Die Mannschaft ist von dieser Idee überzeugt und wir werden alles geben, damit wir etwas aus Salzburg mitnehmen.“ Sein Gegenüber Jaissle geht mit den Salzburgern diesmal ausnahmsweise nicht in eine englische Woche. Bevor es gegen Bröndby im Play-off um den Einzug in die Champions League geht (Hinspiel am 17. August), wartet nach der Austria noch die Admira.

Unterschätzen will man die vermeintlich leichteren Gegner in der Meisterschaft aber keinesfalls. „Den Teufel werden wir tun“, stellt Jaissle klar, „wir wissen, was die Stärken der Austria sind, und genauso um ihre Schwachstellen, bei denen wir sie auf jeden Fall knacken wollen.“ Von den letzten 23 Liga-Partien haben die Salzburger gegen die Veilchen nur eine verloren (0:4 im Mai 2018).

Bei den aktuellen Vorzeichen wäre es eine große Überraschung, würde da eine Niederlage dazukommen.