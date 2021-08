Torfestival gegen Hartberg: Klagenfurt jubelt über den ersten Sieg

SCHAUPLATZ GRAZ

Wie ein Favorit, der unbedingt die drei Punkte in Graz behalten will, startete Sturm. Altach-Trainer Canadi hatte das Zentrum verstärkt und dafür auf Nuhiu verzichtet. Beim Corner in Minute 17 hätte der große Mittelstürmer vielleicht helfen können: Gorenc-Stankovic schraubte sich hoch, kein Altacher schaffte es auf diesen Luftstand und wieder einmal bejubelte das Team von Trainer Ilzer ein Standardtor.