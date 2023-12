Rapid-Kritik nach Jubel im Tiroler Schnee: "Es war viel zu gefährlich"

Für WSG-Trainer Thomas Silberberger war indes "die eigene Blödheit" ausschlaggebend für die achte Niederlage in den vergangenen neun Partien. "Mich zipft das an, weil wir besser ins Spiel gekommen sind, uns mit den Bedingungen besser zurecht gefunden haben, und dann schenken wir das so her", bedauerte Silberberger. Der WSG-Coach übte aber nicht nur Kritik an der eigenen Mannschaft, sondern auch am Schiedsrichterteam: "Die VAR-Entscheidung, das Handspiel (von Leopold Querfeld, Anm.), wenn das Rapid ist, dann gibt es einen Elfer für Rapid. Das ist mir schon bewusst. Aber das kriegen wir halt nicht."

In der Tabelle sind die kriselnden Wattener mit acht Punkten lediglich Vorletzter, einzig die in dieser Saison noch sieglosen Lustenauer (3) liegen dahinter. Im letzten Spiel des Kalenderjahres gastiert die WSG am Sonntag (14.30 Uhr) bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz.