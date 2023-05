Rapid schlägt Vizemeister Sturm und greift nach Europacup-Ticket

Damit beendete Rapid erstmals seit der Ligen-Reform eine finale Bundesliga-Phase (Qualifikationsgruppe bzw. Meistergruppe) ohne Heimniederlage. Was aber noch wichtiger ist: Rapid geht nun als Vierter in die letzte Runde. Jener Platz, der ein Ticket für die Qualifikation der Conference League bedeutet. Nächsten Samstag reicht ein Punkt in Klagenfurt, um auch Vierter zu bleiben.

➤ Mehr dazu: Rapid-Präsident Wrabetz über den großen Umbau