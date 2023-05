Austria-Pleite beim LASK, Meister Salzburg verhindert Blamage

Rapid Wien hat im engen Rennen um den vierten Platz in der Bundesliga-Meistergruppe einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Wiener setzten sich am Sonntag in der vorletzten Runde daheim gegen Sturm Graz mit 3:2 durch und rückten auf die wegen des Europacup-Fixplatzes begehrte Position vor.