Last-Minute-Pleite für Rapid, die Austria bleibt weiter sieglos

Die Steirer brachten den Ball aber ein zweites Mal im Netz unter – und dieses Mal zählte es: Gorenc-Stankovic hob den Ball in den Strafraum, Kelvin Yeboah war vor Ex-Sturm-Verteidiger Maresic am Ball und hob den Ball über Schlager zur Führung (66.). Neuzugang Manprit Sarkaria sorgte nach Ljubic-Zuspiel in der 83. Minute für die Vorentscheidung. Doch nur zwei Minuten später hatte Peter Michorl mit einem Freistoß mehr Glück – 1:2. Erneut Sarkaria sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung in einer teilweise überharten Partie.

Der LASK wird in Hinblick auf das Heimspiel gegen St. Johnstone an der Chancenauswertung arbeiten müssen. Schließlich geht es um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Sturm hat dasselbe in der Europa League vor, am Donnerstag wartet in Slowenien Mura. Das Selbstvertrauen passt.