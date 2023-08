Rapid nach Europacup-Jubel gegen WSG: "Dürfen nicht an Florenz denken"

Schauplatz Linz:

Während der LASK am Donnerstag im Europa-Einsatz war (2:1 gegen Mostar), hatte die Austria eine Woche Zeit für die Aufbauarbeit. „Wir hatten wieder mehr Zeit, an Inhalten zu arbeiten“, sagt Trainer Michael Wimmer. Und auch Kräfte zu sammeln. „Nach dem Ausscheiden im Europacup war eine Frustration da“, sagt Wimmer. Im Gegensatz zu LASK-Trainer Thomas Sageder hat der Deutsche Personalsorgen. Auch Johannes Handl (Muskelfaserriss) und Dominik Fitz (sein Einsatz ist aufgrund muskulärer Probleme offen) gesellten sich zur langen Verletztenliste. Wimmers Rezept für den zweiten Saisonsieg liegt in der Offensive: „Volle Pulle, aggressiv und so schnell wie möglich nach vorne.“