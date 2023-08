Rapid nach dem 1:0 gegen Fiorentina: "Mit den Fans eine Macht"

Die Stimmung in Hütteldorf nach drei Spielen, drei Siegen und einem Torverhältnis von 11:0 glich sich am späten Donnerstagabend der meteorologischen Lage über Wien an.

Das 1:0 gegen die Serie-A-Mannschaft Fiorentina war nicht nur ein Achtungserfolg und ließ das Stimmungsbarometer bei Rapid nach oben ausschlagen, es soll auch wie ein Kitt gegen die Risse im Verein, die durch Zweifel der letzten Monate und Jahre entstanden sind.