Heiße Europacup-Nacht in Wien: Rapid schlägt Top-Klub Fiorentina

Zoran Barisic hatte vor dem Play-off-Hinspiel zur Conference League an magische Europacup-Nächte in Hütteldorf wie gegen Aston Villa erinnert und gefordert, dass seine Spieler die Partie genießen. Der Trainer sollte nicht enttäuscht werden, das 1:0 gegen Fiorentina wurde zu einem beeindruckenden Auftritt. In einer Woche geht es in Florenz um den ersten Aufstieg gegen Italiener und die Millionen der Gruppenphase.