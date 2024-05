Titelentscheidung vertagt: Sturm vergab beim LASK den Matchball

Den entscheidenden letzten Schritt müssen die Grazer jetzt am letzten Spieltag gehen. Die Titelentscheidung ist auf kommenden Sonntag vertagt, weil Sturm beim LASK nur 2:2 spielte und Titelverteidiger Salzburg mit dem 5:1 in Hartberg bei zwei Punkten Rückstand die Mini-Chance auf die elfte Trophäe in Folge wahrte.

11. Minute Die Salzburger tun das, was noch in ihrer Macht steht und was ihr Sportchef Seonbuchner als Ziel ausgegeben hat: „Wir müssen unsere Partien gewinnen.“ Simic nützt einen Patzer von Hartberg-Goalie Sallinger aus und bringt Salzburg in Führung.

20. Minute Die Infos vom Salzburger 1:0 haben sich längst bis nach Linz verbreitet. Ob es vielleicht daran liegt, dass die Grazer auf einmal wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen durch die Gegend laufen? Sturms Abwehrverhalten vor dem Linzer 1:0 durch Flecker ist alles andere als meisterlich.

27. Minute Konate erhöht für Titelverteidiger Salzburg in Hartberg auf 2:0.