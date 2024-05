Trainer Wimmer wirkt ratlos: Die Austria ist am Tiefpunkt angelangt

Die Schlussphase beim Heimdebakel gegen den WAC (0:4) hatte vielleicht schon Symbolcharakter. Michael Wimmer saß zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr auf der Austria-Bank, nachdem der Chefcoach wegen Kritik auf die Tribüne geschickt worden war.

In der Tabelle ist der WAC inzwischen an der Austria vorbeigezogen. Im ersten Teil des Europacup-Play-offs wird es ein Wiedersehen geben - in Wolfsberg.