Mayulu schießt Rapid in Klagenfurt zum Sieg und in den Europacup

In der vorletzten Runde ist die nächste Entscheidung gefallen. Während in Graz noch nicht der Titel gefeiert werden darf, regiert in Hütteldorf die Erleichterung.

Eine schwierige Saison wird mit dem vierten Platz zu Ende gehen. Das steht nach dem 1:0 von Rapid in Klagenfurt fest. Denn der Blick nach Hartberg ergibt: Salzburg hat mit einem klaren Sieg die Pflicht erfüllt. Hartberg hat nach dem 1:5 keine Chance mehr, die Rapidler zu überholen.

Die Grünen werden in der Quali zur Europa League starten - Ende Juli. Bei einem Scheitern dürften die im Europacup gesetzten Wiener dann in der Quali zur Conference League weitermachen.

Doppelsieg nach drei Jahren Pause

Rapid konnte erstmals seit April 2021 innerhalb einer Meistergruppe zwei Spiele in Folge gewinnen – damals gegen die WSG.