Bundesliga live: Fernduell zwischen Rapid und Austria um Platz 3

Der Meister (Salzburg) und der Vizemeister (Sturm Graz) stehen längst fest, doch ansonsten ist zwei Runden vor Schluss in der Meistergruppe noch vieles in Schwebe. In den Kampf um den begehrten dritten Platz, der die Teilnahme an der Gruppenphase eines europäischen Bewerbs garantiert, sind die restlichen vier Klubs involviert.