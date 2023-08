Bundesliga live: So steht es bei Austria, Salzburg und Blau-Weiß Linz

Die Austrias aus Lustenau und Wien treffen am Sonntag (17.00) in der 2. Runde der Bundesliga im Reichshofstadion aufeinander und peilen den ersten Saison-Dreier an. Vor allem den Gästen aus der Bundeshauptstadt droht nach dem Heim-0:3 gegen Sturm Graz im Falle einer weiteren Niederlage ein Fehlstart. "Wir müssen da alles raushauen, um in der Liga die ersten Punkte zu holen", sagte Trainer Michael Wimmer. Die Vorarlberger hatten zum Auftakt in Hartberg remisiert (2:2).