Bundesliga: Live-Stand bei Rapid, Sturm gegen Austria und LASK

Der in dieser Höhe wohl auch etwas glückliche Erfolg über die Ukrainer soll Rapid den nötigen Schub geben. "Der Sieg war enorm wichtig", befand Coach Dietmar Kühbauer, der endlich auch in der Liga wieder in die Spur finden will. Tormaschine Sturm Graz nimmt indes den zweiten Nachzügler aus Wien ins Visier. Gegen die Austria soll der nächste Sieg eingefahren werden.

Zu guter Letzt peilt der LASK seinen ersten Sieg an. Auch mit Blick auf die Tabelle wird ein "Dreier" gegen Hartberg dringend benötigt. Sonst verlieren die Linzer, die bei fünf Punkten halten, die Topteams Salzburg (12) und Sturm Graz (9) aus den Augen. Auch der TSV lechzt nach Erfolgen, er hat einen Zähler weniger als der LASK am Konto und könnte die Oberösterreicher also überholen.