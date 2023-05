Live-Spielstand bei Rapid gegen LASK und Klagenfurt gegen Austria

Die Wiener Austria geht indes mit dem Derby-Erfolg im Gepäck im Hoch in die entscheidenden Runden. Der von Rapid eroberte vierte Tabellenplatz - gleichbedeutend mit dem Start in der Qualifikation zur Conference League - soll nicht mehr abgegeben werden. In der drittletzten Runde sind die Favoritner bei der Austria aus Klagenfurt zu Gast. Die Austria ist gewarnt: Der Namensvetter entschied das jüngste Duell in Wien mit 2:1 für sich.