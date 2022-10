Bundesliga live: So steht es bei Austria Wien gegen Sturm Graz

Sturm hat am Donnerstag in der Europa League Lazio Rom zu Gast, die Austria spielt in Spanien in der Conference League gegen Villarreal. Dass vier Tage davor ein heimischer Gradmesser fĂĽr die Tabellen-Nachbarn ansteht, kommt gelegen. Die nationalen Formkurven passen: Sturm ist seit vier Partien ungeschlagen und hat drei davon gewonnen, die Austria steht bei vier Siegen in sechs Runden ohne Niederlage.

Vor allem fĂĽr die "Veilchen" gilt es, sich oben festzusetzen. Von Platz vier bis neun trennen sechs Mannschaften nur ein Punkt. Die Wiener plagen vor einem intensiven Oktober mit dem Doppel gegen Villarreal (6./13.10.), Partien gegen Sturm, dem darauf folgenden Derby gegen Rapid sowie gegen Meister Salzburg (16.10.) und den LASK (23.10.) jedoch weiter Verletzungssorgen.