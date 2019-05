Bundesliga: Live-Spielstand Austria Wien gegen Salzburg

Für Salzburg ist es der " Matchball", für die Wiener Austria die vielleicht schon letzte Chance auf Platz drei. In Favoriten kann sich der Cupsieger am Sonntag seinen sechsten Fußball-Meistertitel in Folge holen. Trainer Marco Rose wollte davon aber ohnehin nichts wissen, er sei "im Angriffsmodus". Der werde vor dem vierten Saisonduell der beiden Teams - die ersten drei gingen mit dem Gesamttorverhältnis von 9:1 an Salzburg - notwendig sein, trotz oder vielleicht auch wegen des jüngsten Cup-Triumphs.

Rose weiß zwar, dass die Austria "eine schwierige Phase" durchgemacht hat, er erwartet dennoch ein "aggressives, offensives" Auftreten der Hausherren, die zuletzt mit dem 2:1 in St. Pölten einen Befreiungsschlag landeten und mit vier Punkten Rückstand auf Platz drei nach wie hoffen dürfen.