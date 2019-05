10. Titel in der Ära Red Bull: Salzburg ist zweistellig

Früher als mit der Ligareform samt Punkteteilung eigentlich geplant, konnte Salzburg mit einem 2:1-Sieg bei der Austria den 13. Titel in der Klubgeschichte, den 10. in der Ära Red Bull und den sechsten in Serie fixieren: nämlich schon in Runde 29. Der Vorsprung auf den LASK beträgt zwar drei Runden vor Schluss nur neun Zähler. Aber weil nach dem Grunddurchgang nur bei Salzburg abgerundet wurde, wird der LASK bei Punktegleichheit auf jeden Fall nachgereiht.

Der KURIER blickt zurück. Wann und wie holte Salzburg die zehn Meisterschaften in der Ära Red Bull?