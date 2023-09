Bundesliga live: So steht es beim Schlager Sturm gegen Salzburg

In der siebenten Runde der Fußball-Bundesliga treffen in Graz erstmals in dieser Saison "Vize" Sturm Graz und Meister Red Bull Salzburg aufeinander. Die Salzburger liegen an der Tabellenspitze mit zwei Punkten Vorsprung vor seinem ersten Verfolger aus der Steiermark liegt.

Die Grazer "brannten auf dieses Spiel", wie Trainer Christian Ilzer betonte. Siege über Salzburg sind kein Ding der Unmöglichkeit, das zeigte schon die Vorsaison.

